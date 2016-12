"Lit Hip Hop Party": "Diamonds Girls" all'Enjoy Club di Torri di Quartesolo

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Venerdì 30 dicembre 2016 dalle 23 alle 5 il locale "Enjoy Club" di Torri di Quartesolo in via della Croce 19 presenta l'evento musicale "Lit Hip Hop Party" per ballare le canzoni più famose di hip hop di tutti i tempi. In consolle suoneranno i dj Loria Linda, Betzy e Capo. Vocalist: Cut Master D. & Reuben. Live show by Djae Moore and Jay Music. Animazione by "Diamonds Girls". Ingresso omaggio per tutti entro le 24.30. Ingresso a pagamento dopo le 24.30. Infoline: Reuben 340.8268114.

ELENCO DISCOTECHE