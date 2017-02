Liscio con l'Orchestra Tiziano Tonelli al "Nordest" di Caldogno

Mercoledì 8 febbraio dalle dalle 20.30 alle 2 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 presenta la serata di liscio infrasettimanale con l'Orchestra "Tiziano Tonelli" in Sala Live. Speciale pacchetto pizza+bibita+caffè+ingresso a soli 10 euro. Nel dopocena omaggio donna e entrata a 9 euro per l'uomo. Per informazioni e prenotazioni: 328.0376767 - 0444.340077.

Note biografiche sull'Orchestra Tiziano Tonelli: nata nel 2003 dalle esperienze con altre orchestre grazie all'idea dello stesso Tiziano Tonelli. Da questo connubio ha riscosso numerosi consensi e un numero sempre maggiore di richieste, sia da parte dei gestori delle sale da ballo, sia da parte di organizzatori di feste e sagre all'aperto, proponendosi al pubblico con un repertorio molto vasto, che va dalla musica da ballo a quella d'ascolto con uno show a 360 gradi, che riesce a coinvolgere e trasmettere emozioni a chi ascolta. Tiziano Tonelli, una voce potente e melodica, è un fisarmonicista di grande talento e vincitore di numerosi concorsi, tra i quali il disco d'oro, ha raccolto intorno a sè musicisti di prim'ordine, creando una buona miscela. L’attuale formazione è composta da Tiziano Tonelli (voce - fisarmonica), Erica (voce), Luca (tastiere e voce), Emanuele (Batteria), Emilio (Chitarra - voce), Stefano (Basso).

