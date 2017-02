"Linda Biscaro Orchestra": il sabato liscio al "Nordest"

Sabato 18 febbraio dalle 20.30 alle 2.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà l'Orchestra Linda Biscaro per la serata di liscio nella Sala Live. Il gruppo offre da anni buona musica e divertimento per un pubblico di tutte le età, esibendosi in tutto il Veneto e non solo con live di tutti i generi e brani propri. Le sue performance sono nelle varie discoteche e nelle feste paesane per tutto l'arco dell'anno. L'orchestra è formata da nove elementi con la voce maschile di Fabio e la voce femminile di Linda Biscaro, da cui prende anche il nome. Ingresso dal piano superiore del locale. Entrata a 10 euro uomo/donna con consumazione. Nella parte inferiore a partire dalle 22 ci sarà la situazione dance con l'evento "90 Wonderland Carnival Party" insieme al concerto-spettacolo degli "Eiffel 65". Per informazioni e prenotazioni: 328.0376767 - 0444.340077.

