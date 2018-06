"Limone Tropicale" - party a Villa Bonin

Venerdì 15 Giugno VILLA BONIN - Club & Restaurant presenta Limone Arrogante





Con la musica di

MICHAEL JACKSON |GIGI D'AG | IL PAGANTE | SPICE GIRL | ROVAZZI | AQUA | FRANCHINO | LMFAO | J-AX | PITBULL | BABY K | PIOTTA | ART OF LOVE | FABRI FIBRA | PAPS 'N SKAR | HAIDUCII | | CAROLINA MARQUEZ | CLUB DOGO | GABRY PONTE | PREZIOSO | FEDEZ | SCATMAN | FLAMINIO MAPHIA | ARTICOLO 31 | 883 | EIFFEL 65 | BILLY MORE | VENGABOYS | CARTOONS | ALEXIA





SPECIAL GUEST Dj: RiverBros



PERFORMER VOICE: MIRKOLINO



REGULAR GUEST Dj: Andrea Bozzi



ANIMAZIONE: Lemon Girls & Limoncine



____________________________



EL CIELO

Second room by FREITAG



_____________________________



La Cena



Dalle ore 21.00 Villa Bonin apre accoglendoti con l’aperitivo firmato Martini e il suo sfizioso buffet di benvenuto. A seguire la nostra cena con le seguenti proposte:



Ristorante: Donna 26,00€ - Uomo 28,00€



Nel prezzo del ristorante è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo sarà servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini selezionati e caffè (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5). In serata potrai scegliere se degustare i piatti di pesce o di carne, oppure i nuovi hamburger gourmet.



Pizzeria : Donna 21,00€ - Uomo 23,00€



Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo, pizza a vostra scelta, birra o bibita e caffè. Chi vuole al posto della pizza può scegliere una tra le deliziose insalatone oppure i nuovi hamburger gourmet.

_____________________________





PREZZI E ORARI

Dalle ore 22.30 ingresso in discoteca.



Ingresso entro le ore 01:00

Donna: 10,00 € con consumazione

Uomo: 13,00 € con consumazione



Ingresso dopo le ore 01:00

Donna: 12,00 € con consumazione

Uomo: 16,00 € con consumazione

_____________________________



INFO & CONTATTI

VILLA BONIN

Mobile: +39 393 0123393

e-mail: info@villabonin.it

www.villabonin.it



INFO TAVOLI

Cico: +39 347 6545 359

Mene:+39 340 7397 537

Biso: +39 339 75 97 624