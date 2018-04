Limone Arrogante - Closing Winter Season a Villa Bonin

Il format più ARROGANTE D'ITALIA

torna per l'ultima data invernale a Villa Bonin



È stata una stagione arrogantissima e per questo l'ultima data è pronta a far esplodere di giallo arrogante tutta Vicenza



Se pensi di trascorrere una normale serata in discoteca...

Ti sbagli di grosso!





Ballerai la musica un po’ DANCE, un pò TRASH di ieri e di oggi



Divertimento, delirio, pazzia, fatti travolgere dall’onda GIALLA…



Balleremo i pezzi di

MICHAEL JACKSON |GIGI D'AG | IL PAGANTE | SPICE GIRL | ROVAZZI | AQUA | FRANCHINO | LMFAO | J-AX | PITBULL | BABY K | PIOTTA | ART OF LOVE | FABRI FIBRA | PAPS 'N SKAR | HAIDUCII | | CAROLINA MARQUEZ | CLUB DOGO | GABRY PONTE | PREZIOSO | FEDEZ | SCATMAN | FLAMINIO MAPHIA | ARTICOLO 31 | 883 | EIFFEL 65 | BILLY MORE | VENGABOYS | CARTOONS | ALEXIA and many more.



SPECIAL GUEST Dj: RiverBros

PERFORMER VOICE: MIRKOLINO

REGULAR GUEST Dj: Alberto Alba Ruffo



ANIMAZIONE: Lemon Girls & Limoncine



Freitag Privè > Level 02:



In consolle:



Dj: Miky B

Voice: Kris T



La CENA targata LIMONE

Dalle ore 21.00 i cancelli si aprono e la magia inizia a partire dall’aperitivo con buffet, per proseguire poi con la cena che delizi il vostro palato.



PROMO LIMONE con MENU PIZZA/HAMBURGER/INSALATONA



15 EURO

Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto, una pizza a scelta, birra o bibita e caffè.

(Chi vuole al posto della pizza può scegliere una tra le nostre deliziose insalatone o l'hamburger gourmet)

PREZZI e ORARI

Dalle ore 22.30 - INGRESSO DISCOTECA



INGRESSO OMAGGIO DONNA ENTRO LE 00.30



IN LISTA NOMINALE entro le ore 01:00

Donna: € 10,00 con consumazione

Uomo: € 14,00 con consumazione



INTERO Senza Lista e dopo le ore 01:00

Donna: € 14,00 con consumazione

Uomo: € 16,00 con consumazione

INFO&CONTATTI

VILLA BONIN

☎ Mobile: +39 393 0123393

✉️ e-mail: info@villabonin.it





INFO TAVOLI:



Cico: +39 347 6545 359

Mene:+39 340 7397 537

Biso: +39 339 75 97 624







Villa Bonin Club & Restaurant

Via Del Commercio,49 | 36100 Vicenza - Uscita VI Ovest