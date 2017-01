"Limbo": latin house-hip hop-afro beat al "Nu Club" di Vicenza

Sabato 21 gennaio dalle 23.30 alle 5 il locale "Nu Club" a Vicenza presso "The Loft" in via Zamenhof 427 (zona Stanga) presenta l'evento musicale "Limbo" con una serata di reggaeton, dembow, latin house, hip hop e afro beat. In console suoneranno i Dj Zax e Dj Ciso insieme al vocalist Vise Mc. Ingresso gratuito entro le ore 1. Entrata a pagamento dopo le ore 1. Infoline per prenotazione tavoli: 340.81933406.

ELENCO DISCOTECHE