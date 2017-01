"Light Second Party": special guest Massimino Lippoli al "Le Roi Club"

Dopo il grande opening party, sabato 28 gennaio dalle 23.30 alle 5 l'evento musicale "Light" ritorna alla discoteca "Le Roi Club 1951" di Bassano del Grappa in via Matteotti 46 con il famoso dj Massimino Lippoli in consolle. Oltre allo special guest suonerano in Main Room Andy dj con l'opening act by Loris Fasolato. Starring: Teo Bassano. In Second Room selezioni con Pako Deejay e Luca Cibotto con sound commerciale. Prezzi con consumazione: 15 euro uomo - 10 euro donna. Tavoli: 20 euro a persona. Per informazioni e prenotazione tavoli: Spillo 339.3224297 - Mirko Teba 340.7072487.

