"Light Atto 3": dall'Echoes Ricky Montanari special guest al "Le Roi Club"

Sabato 1 aprile dalle 23.30 alle 4 il locale "Le Roi Club 1951" di Bassano del Grappa in via Matteotti 46 presenta l'evento musicale "Light Atto 3" con lo special guest Ricky Montanari (Echoes/ Ethos Mama Club/Vae Victis) per la movida bassanese per eccellenza. Start music: Loris Fasolato. Starring partner: Teo Bassano. In Commercial Room selezioni by Pako Deejay e Luca Cibotto. Open door alle 24. Prezzi con consumazione: 10 euro donna - 15 euro uomo. Tavoli a partire da 20 euro a persona. Infoline: 327.4160827. Per prenotazione tavoli: Spillo 339.3224297 - Mirko Teba 340/7072487

