"Life is a Trip": Brlee dj dalla Slovenia al "Locura" di Vicenza

Sabato 21 gennaio dalle 23 alle 5 il locale "Locura" di Vicenza presso la Caffetteria Lounge Bar "Punto 13" in via Vecchia Ferriera 41 (zona industriale - uscita casello autostradale Vicenza Ovest) reenta l'evento musicale "Life is a Trip" con lo special guest Brlee Dj from "Overload" (Slovenia) per il suo tour internazionale. Brlee inizia la sua carriera nel 2002. Ha suonato in "Ambasada Gavioli" e in tutti i maggiori festival e club europei. Dal 2014 ha trascorso l'estate sull'isola di divertimento "Ibiza" come resident dj dell'evento musicale "Il Segreto After Party" nel club di Bora Bora e ospite a "Questa è la Rivoluzione" nel Club Space, che è conosciuto per la più grande organizzazione di musica elettronica. Inoltre ha suonato a Global Ibiza Radio e molti altri club dell'isola iberica. Nell'ultimo anno ha collaborato con il suo amico di lunga data Marc Grabber per la creazione di un nuovo sound. Nel febbraio 2016 è stato realizzato il loro primo Ep dal titolo "Moon Over Belgrado" e "Tre Minutes to Midnight" in etichetta LAUS di Londra. Resident dj: Ivan Cadiz - Nicola Laiso - Art Dealer. Warm Up by NYaller. Il locale "Locura" (in spagnolo significa "Pazzia") propone sempre party originali fuori dall'ordinario nel fine settimana. Ingresso gratuito. Infoline: 333.4556470 - 340.5936073.

