Lezioni di tango e milonga con la maestra-ballerina Hiroko all'Hangar 383

Domenica 5 marzo la milonga "Hangar 383" di Bassano del Grappa in via della Ceramica 5 presenta la pomeridiana di tango con la ballerina e maestra Hiroko nell'ambito degli eventi "DoReMenica". Dalle 15 alle 16.30 lezione di tecnica femminile, maschile e di coppia con la gradita ospite, che ha ben 35 anni di esperienza alle spalle tra danza classica e tango. Tema dell'incontro: consapevolezza dei movimenti del proprio corpo, utilizzo corretto della propria muscolatura, appoggio della pianta dei piedi, spostamento del peso e mantenimento del proprio asse, come concetti fondamentali, matematici, propedeutici alla danza. Il tango, come ogni ballo, non può prescindere dalla conoscenza dei fondamentali. Dietro ogni intenzione di movimento ci sono regole imprescindibili, che consentono di avere e comunicare stabilità. Hiroko analizzerà ed esporrà la grammatica della danza applicata al tango, proponendo una tecnica basata sulla conoscenza dell’anatomia, fondamento indispensabile per ballare. Dalle 16.30 inizierà la milonga con Hiroko alla consolle e in pista. Costo: Lezione + Milonga 15 euro - Solo Lezione 8 euro - Solo Milonga 7 euro. Per prenotazioni lezioni e tavoli basta un sms: 333.9513177. Iscrizione stage: Chiara 340.6834104. L'ingresso è riservato ai soci Aics, Acsi e Faitango.

