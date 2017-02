Le sexy star Vanessa Stone e Amira Hayes: doppio spettacolo al "Kiss & Kiss"

Sabato 11 febbraio dalle 22.30 alle 5 il locale di lap dance "Kiss & Kiss" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 11 ospiterà le bellissima sexy star Vanessa Stones ed Amira Hayes per una notte hard speciale con spettacoli bollente di striptease.

Biografia di Vanessa Stone: è un sexy star emergente dopo il grande successo ottenuto nelle fiere dell'eros italiane, come "Bergamo Sex" e "Torino Sex". Oltre alle serate nei locali in tutta Italia, ha dichiarato in un'intervsta recente di aver gia' girato delle scene lesbo per la produzione "Xtime" e che probabilmente a breve esordira' nel porno con scene etero. Attuelmente lavora per l'agenzia "Moastar".

Biografia di Amira Hayes: Liliana Feleaga, in arte Amira Hayes (Amira in arabo significa principessa), è una famosa hard performer rumena (nata a Bucarest e residente a Pavia) con molte richieste di spettacoli live in tutta Italia e molte partecipazioni a fiere erotiche e trasmissioni televisive. Comincia la sua carriera artistica come fotomodella per servizi fotografici e poi si lancia nel mondo della lap dance. Nel tempo libero Amira Hayes è anche una poetessa con numerosi testi e parole scritte dal suo cuore con una spiccata vena letteraria. Si mantiene in forma per avere un fisico statuario con 4/5 volte di esercizi fitness a settimana in palestra più il ballo almeno 2 volte nel weeekend. Appassionata di viaggi, le piace il mare e vorrebbe vivere in Puglia. Ama tanto il romanticismo di Venezia. Adesso i suoi momenti più belli sono proprio davanti ai suoi fan, ma in futuro spera di sposarsi e avere tre figli.

Prima e dopo lo show principale si alterneranno spettacoli di striptease e lap dance con le sexy ballerine in topless a rotazione ogni 15 minuti nell'American Tour oltre ai privè e alle consumazioni insieme alle ragazze del locale per i clienti. "Happy Hour" dalle 22.30 alle 23.30 con entrata a 10 euro. Dopo le 23.30 ingresso con consumazione: 15 euro. Il "Kiss & Kiss" è sempe aperto dal martedì alla domenica (chiuso solo il lunedì). Ampia disponibilità per addii al celibato, feste di compleanno e ricevimenti di laurea con spettacoli speciali per il festeggiato. Il pacchetto "addio al celibato" per compagnie di più persone comprende anche una posizione privilegiata in uno dei tavoli Vip con sconti speciali su bottiglie di vini, champagne e distillati. Infoline per prenotazioni tavoli o feste: 0444.563966 - 347.9640841 - kisskissvicenza@gmail.com.

