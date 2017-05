Le pornostar Sofia Cucci e Megan nel vicentino: la guida hot del weekend

Molti gli appuntamenti con le serate hot nei locali notturni di Vicenza e provincia per il prossimo fine settimana.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI:

HOT WEEKEND. Da mercoledì 26 a sabato 29 aprile dalle 21.30 alle 4 il locale "Opera Club" di Bolzano Vicentino in via Ca' Del Luogo 6 presenta l'evento "Hot Weekend" con animazione e spettacoli delle sexy girl, disponibili per privè e consumazioni. Turni di chiusura: domenica, lunedì e martedì. Contatti per tavoli, feste di compleanno e addii al celibato: 0444 351210.

MEGAN. Da mercoledì 3 a sabato 6 maggio il locale di lap dance "Elusive" di Bassano del Grappa presenta il "Sexy Weekend" con una serie di show erotici, topless e striptease. Venerdì 5 maggio dalle 23 alle 5 sarà ospite la pornostar Megan per uno striptease mozzafiato: prima e dopo lo spettacolo principale topless con "American Tour". Prossima ospite: Vittoria Vinci venerdì 19 e sabato 20 maggio. Orari di apertura: 21.00 - 3.00 mercoledì/giovedì e 22.30 - 4.00 venerdì e sabato. Ingresso a 15 euro.

SEXY PRIMAVERA PARTY. Da mercoledì 3 a sabato 6 maggio dalle 23 alle 5 il locale "Cenerentola Club" di Fara Vicentino in via Astico 61 presenta il "Sexy Primavera Party" per una festa speciale dedicata all'arrivo della bella stagione con sorprese a tema e gran buffet. Durante la nottata show, animazioni e privè con le più belle ragazze dai migliori club italiani. Servizio "American & Wine Bar" e "Relax Room". Ogni weekend ci sarà il giro pasta gratuito. Orari di apertura: dal mercoledì al sabato 23-5. Entrata riservata ai soci Fenalc. Mercoledì 10 maggio ci sarà il "Flu Sexy Glass Party", serata promozionale con ingresso gratuito entro le ore 24.30 e in omaggio i "sexy flu glass", nuovi bicchieri che si accendono solo quando sono pieni di sexy cocktail.

EROS NIGHT. Giovedì 27, venerdì 28 sabato 29 aprile dalle 22 alle 5 il locale "Peperosso Club" di Bassano del Grappa (zona Marchesane) presenta l'evento "Eros Night" con show piccanti ed esibizioni erotiche per la notte più trasgressiva del bassanese. Special guest: Francy (giovedì); Irina (venerdì); Selvaggia e Michelle Liò (sabato). Previsto un ampio buffet con "American Bar". Il "Peperosso Club" è aperto ogni settimana solo giovedì, venerdì e sabato 22-5. Ingresso riservato soli ai soci Fenalc.

MEXICAN PARTY. Venerdì 5 e sabato 6 maggio dalle 23 alle 6 il locale di lap dance "Boys" di Vicenza presenta l'evento "Mexican Party" con oltre 30 ballerine in topless con costumi a tema ogni 15 minuti nell'American Tour. Per l'occasione tequila offerta a tutti i partecipanti. Ampia disponibilità per feste di compleanno e addii al celibato. Il "Boys è aperto ogni giorno tranne il martedì. Ingresso a 15 euro. Prossima ospite: venerdì 12 e sabato 13 maggio la sexy star Beatrice Reyes. Venerdì 19 e sabato 20 maggio inaugurazione del giardino estivo del Boys.

SOFIA CUCCI. Sabato 6 maggio dalle 22.30 alle 5 il locale di lap dance "Kiss Kiss" di Vicenza ospiterà in esclusiva assoluta la pornostar Sofia Cucci per uno striptease bollente. Prima e dopo lo spettacolo principale si alterneranno le sexy ballerine in topless ogni 15 minuti nell'American Tour". Ingresso a 15 euro. Prossime ospiti: sabato 13 maggio la pornostar Elena Grimaldi; sabato 20 maggio hard lesbo show con Cristina Bella & Adriana Russo; venerdì 26 e sabato 27 maggio la pornostar Martina Gold.

MOJTO PARTY IN BLU. Venerdì 5 e sabato 6 maggio dalle 22 alle 4 il locale di lap dance "Il Nuovo Blu" di Torri di Quartesolo presenta l'evento "Mojto Party in Blu" con topless delle sexy girl ogni 15 minuti nell'American Tour. Continua il "Promo Privè 3x2": con 2 privè il terzo è gratis. Ingresso gratuito senza obbligo di consumazione entro le ore 1. Prossime ospiti: venerdì 12 e sabato 13 maggio la pornostar Nina Hernandez; venerdì 19 maggio la pornostar Malena La Pugliese direttamente da "L'Isola dei Famosi" in esclusiva per il Veneto.

