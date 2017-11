Latin house, hip hop-afro-trap, techno & underground, latino e liscio al Nordest

Sabato 25 novembre dalle 21 alle 5 al Nordest - Città del DIvertimento di Caldogno ci saranno 5 sale danzanti.

Mainn Room: Encantame (latino house - reggaeton - moonbathon - future dancehall) con Naps guest dj, Esdra guest voice & animazione by Dalton Caliente e Booyakass Cre. Jeans Privè: HAT Hip Hop - Afro - Trap. New Club: Techno & Underground by And-C. Latin Conga: El Sabor. (salsa bachata). Sala Live: I Rodigini (liscio). La serata si ripeterà ogni venerdì con 4 situazioni musicali e ogni sabato con 5 sale funzionanti.

SERVIZI: 5 Piste da Ballo- Parcheggio + Guardaroba + 2 Aree Pizzeria / Ristorante + 6 Postazioni Bar + 6 Aree Toilet ( 3 uomini - 3 donne) + 2 Aree Fumatori (1 interna - 1 esterna)

CENA: 15 euro (Ingresso + Aperitivo + Pizza/Insalatona/Piatto Unico + Bibita + Caffè) - Prenotazioni cena: 348.3994616 - 347.6545359 - prenotazioni@discotecanordest.com

DOPOCENA: 5 euro donna - 7 euro uomo

