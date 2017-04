"Last Nite Closing Party": le top hit di indie rock al Vinile Club di Rosà

Sabato 22 aprile dalle 24 alle 5 la discoteca "Vinile Club" di Rosà in via Capitano Alessio 92 presenta l'evento musicale "Last Nite Colsing Party" con le migliori selezioni di canzoni indie rock. Si ballerà con le hit più famose dei gruppi: Alt-J, Arcade Fire, Arctic Monkey, Be Forest, Beck, Black Keys, Black Lips, Blondie, Cure, Interpol, Joy Division, LCD Soundsystem, Pixies, Pulp, Ramones, R.E.M., Savages, Soviet Soviet, Stone Roses, Supergrass, The White Stripes, Vampire Weekend, Wolf Alice e molti altri. In apertura il concerto live di hard dop con il gruppo "Management del Dolore Post-Operatorio" per la prima data in Veneto del loro tour "Un Incubo Stupendo", titolo omonimo del loro ultimo album. Prezzi: 8 euro intero fino alle 24.30 per il concerto - 5 euro ridotto dopo le 24.30 solo per l'afterparty.

ELENCO DISCO E FESTE