"Lamette Party One Shot" con la festa Young & Sauvage al "Vinile" di Rosà

Sabato 1 aprile dalle 23.30 alle 4.30 la discoteca "Vinile" di Rosà in via Capitano Alessio 92 presenta l'evento musicale "Lamette Party One Shot" con la festa "Young & Sauvage" a base di indierock / rock'n'roll / garage / wave / punk / beat. Il "Lamette Party" è una one-night ad altissimo dosaggio di rock&roll con selezioni rigorosamente in vinile a 7 e 12 pollici: il vecchio rock & roll, una parte di beat, una sezione saltellante di soul, una fase prorompente di punk, un pò di di rhythm & blues, un momento di garage, finale con indierock. In console dj set by Angie Beat, Le Bestie e Ale Mod & Checco Merdez (resident Lamette Party). Dalle 22.30 alle 24 pre-serata con il concerto live del gruppo Diplomatics. Ingresso unico con consumazione: 5 euro. Infoline: 347.1601429 (servizio clienti tutti i giorni dalle 10 alle 19).

