"Ladies Night Out": omaggio donna al "Feel Club" di Vicenza

Venerdì 13 gennaio dalle 21 alle 4 la discoteca "Feel Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 22 (zona industriale - uscita casello autostradale Vicenza Ovest) presenta l'evento "Ladies Night Out", dedicata a tutte le donne del capoluogo berico e provincia. Per l'occasione ingresso omaggio donna entro le ore 1. Dinner Live Band di Maria Dal Rovere. Special Performer by Marika. In console suoneranno i dj resident Andrea Bozzi e Matteo Favaretto insieme al vocalist Giulio Palm Beach. A partire dalle 21 si potrà cenare con il menù pizzeria (23 euro uomo e 21 euro donna) o il menù ristorante di carne o di pesce (28 euro uomo e 26 euro donna), che comprende anche l'entrata nel locale da ballo. Prezzi nel dopocena: 14 euro uomo; 10 euro donna solo dopo le ore 1. Tavoli a partire da 20 euro a persona. Infoline per prenotazioni cena e tavoli: 349.4938449 - 338.9637207 - info@feelclub.it.

