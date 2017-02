"Ladies Night": hip hop-trap-reggaeton al "Majirò Cafè" di Zanè

In attesa della Festa della Donna, venerdì 3 marzo dalle 22 alle 3 il locale "Majirò Cafè" di Zanè in via Prà Bordoni 73 presenta l'evento musicale "Ladies Night" per la serata hip hop-trap-reggaeton dedicata al gentil sesso. In consolle speciale dj set by Ciso Jr e Legend dal "Nu Club" di Vicenza. Per tutta la notte drink a 4 euro per tutte le donne. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 348.7834950

ELENCO DISCO E FESTE