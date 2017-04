"La Spiaggetta Opening Party" al Terzo Ponte di Bassano del Grappa

Sabato 15 aprile alle 18.30 il locale "Terzo Ponte" di Bassano del Grappa in via della Ceramica 7 presenta "La Spiaggetta Opening Party" con l'inaugurazione del nuovo giardino estivo sulle rive del Brenta. In console dj set by Claudio King P (Music Elevation) con sonorità future dancehall/hip hop/electronic. "La Spiaggetta" è uno spazio all’aperto con tanto di palme, spiaggia, tavole, palco, bancone, dj set, dove degustare food & drink e ballare. Possibilità di avere il tavolo prenotato con la formula "Cena + Spettacolo". Ingresso gratuito riservato ai soci Arci. Infoline per prenotazioni: 0424.502611.

ELENCO DISCO E FESTE