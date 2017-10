La show girl Cristina Buccino all'inaugurazione dell'Amis Disco Club di Vicenza

Sabato 28 ottobre alle 20.30 la show girl calabrese Cristina Buccino, ex naufraga de "L'Isola dei Famosi 2015" sarà la madrina d'ecccezione all'inaugurazione del locale "Amis Disco Club" di Vicenza in via del Commercio 24 (zona industriale - uscita autostradale Vicenza Ovest). Previsti aperitivo, cena e dopocena in una location completamente rinnovata e studiata appositamente per il divertimento. Main Room: Cristianino Dj - Antonio Viceversa - Christian De Sieno - Mattia De Luca. Second Room: Flavio Gioia Dj.

CRISTINA BUCCINO. Nata nel 1985 a Castrovillari in provincia di Cosenza, la modella e show girl comincia la sua carriera nel 2010, partecipando al programma televisivo "Veline", facendosi notare dal pubblico da casa e dagli addetti ai lavori, pur non ottenendo la vittoria finale. La tappa successiva è stata diventare una delle sensuali professoresse del quiz su Rai Uno "L’Eredità", condotto da Carlo Conti. La consacrazione avviene nel 2015 con la partecipazione al "L'Isola dei Famosi 10" a Cayo Paloma in Honduras nel reality show di Canale 5, catturando l'attenzione dei media per la sua forte personalità tra le protagoniste femminile e per le sue pose sexy. E' stato ospite anche al "Grand Hotel Chiambretti" su La 7, sfoggiando un abito elegante molto sensuale e facendo trasparire le sue forme mozzafiato. Anche sul web ha un pubblico fedelissimo di fan, che la segue nelle sue pagine social di Facebook e Twitter con apprezzamenti per le sue curve procaci, come dimostrano anche le cliccatissime foto del suo profilo Instagram, in cui compare anche sua sorella Maria Teresa, altrettanto proprompente.

(nel collage fotografico in alto la modella e show girl Cristina Buccino)

DINNER. Il divertimento inizia dalla cena-spettacolo con la possibilità di scegliere fra menù pizza o ristorante insieme ai dj e vocalist Amis. Menù Pizza: a scelta tra un ventaglio di 30 proposte con bibita a scelta, caffè, coperto e ingresso al locale . Menù Restaurant: fisso composto da antipasto, primo, secondo, dolce, caffè, acqua e una bottiglia di vino ogni 4 persone.

CENA + INGRESSO: Menù Pizza 20 euro - Menù Restaurant 30 euro.

DOPOCENA: Ingresso omaggio fino alle 24 - Ridotto in lista fino alle ore una: 10 euro donna - 15 euro uomo - Intero: 12 euro donna - 18 euro uomo.

INFORMAZIONI: www.amisdiscoclub.com - www.facebook.com/amisdiscoclub - www.instagram.com/amisdiscoclub



INFOLINE & RESERVATION: Cesare 347.5408516 - info@amisdiscoclub.com.

