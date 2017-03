La sensuale pornostar Edelweiss al "Kiss & Kiss" di Vicenza

Sabato 18 marzo dalle 22.30 alle 4 il locale di lap dance e topless bar "Kiss & Kiss" di Vicenza in Vecchia Ferriera 11 ospiterà la famosa pornostar Edelweiss per uno show di striptease erotico a contatto con il pubblico. Prima e dopo lo spettacolo prinicipale per tutta la notte topless delle sexy girl ogni 15 nell'American Tour. Il "Kiss & Kiss" è sempre aperto da martedì alla domenica (chiuso il lunedì). Ingresso con consumazione: 15 euro. Ampia disponibilità per feste di compleanno o addii al celibato. Info per prenotazioni tavoli o feste: 0444.563966 - 347.9640841.

EDELWEISS: nata a Tjumen in Russia il 1 sttembre 1977, è un'attrice hard, conduttrice televisiva, sexy star e modella russa naturalizzata bulgara, lavorando nella televisione, nel cinema e nel mondo del porno. E' figlia di un presentatore televisivo e di una manager di una compagnia petrolifera. Laureata in giurisprudenza, ha studiato danza a livello professionistico. Trasferitasi in Italia nel 2000, viene notata da Riccardo Schicchi, che la fa esibire in spettacoli erotici come ballerina di lap dance nei locali romani di Diva Futura. Schicchi le ha dato il nome d'arte "Edelweiss", che in tedesco significa stella alpina. La sua prima apparizione in TV è nella trasmissione satirica "Satyricon" (2001) di Daniele Luttazzi su Rai 2, dove interpretava la sexy assistente di studio. In seguito è comparsa a "Libero" con Teo Mammucari ed è stata spesso ospite del Maurizio Costanzo Show. Ha girato una decina di film softcore e hardcore. Dal 2006 è protagonista di calendari sexy: i primi due prodotti da "Diva Futura" e il terzo da "Sins Factory" con il marchio "Pink'O", la casa di produzione di film hard, con cui Edelweiss ha firmato un contratto in esclusiva dopo la separazione professionale da Schicchi. Nel dicembre del 2007 è uscita la prima pellicola hard con la sua nuova casa di produzione dal titolo "Mente Criminale".

