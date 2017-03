La regina dell'erotismo mistress Marikah Bentley all'Elusive di Bassano del Grappa

Al posto dell'annunciata artista spagnola Beatrice Reyes (assente per motivi personali), sabato 25 marzo dalle 23 alle 4 il locale di lap dance "Elusive" di Bassano del Grappa in via Guariento 37 (località Marchesane) ospiterà per la prima volta la sexy star Marikah Bentley con un striptease bollente a contatto con il pubblico. La nuova stella del mondo soft-hard ha effettutato uno "shooting" sulla rivista Playboy nel 2016. Inoltre l'artista ha dichiarato in una recente intervista del luglio 2016 all'Arcadia Club di Lamezia Terme (CZ) che debuterrà anche nel panorama cinematografico italiano, specificando esplicitamente nel cinema d'autore e non a luci rosse. Nel suo sito personale la modella si definisce complicata, perversa, ambivalente e trasgressiva. Il successo di Marikah nel mondo dell'eros è sempre maggiore: numerosi locali notturni la chiamano e tutti gli eventi nazionali ed internazionali legati all'erotismo vedono la sua presenza.

(nella foto Marika Bentley)

