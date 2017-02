La regina dei calendari sexy Beatrice Reyes al "Boys" di Vicenza

Venerdì 10 e sabato 11 febbraio dalle 23 alle 6 ritorna a grandissima richiesta lo show della famosa sexy star Beatrice Reyes con il suo striptease di altissimo livello erotico al locale di lap dance "Boys" di Vicenza in viale dell'Oreficeria 68 (a 200 metri dalla Fiera - uscita al casello autostradale Vicenza Ovest). L'artista spagnola, ma italiana d'adozione, è una sexy star ambita tra i migliori locali italiani ed è conosciuta come la "Regina dei Calendari", da quando Riccardo Schicchi la lanciò nel mondo dell'eros italiano con "Diva Futura". Prima e dopo lo spettacolo principale, che si terrà verso le 1.30-2, si alterneranno le sexy girl con spettacoli di lap dance per il classico topless ogni 15 minuti nell'American Tour. Ogni weekend nuove e sensuali ballerine di lap dance per spettacoli mozzafiato e privè. Ingresso a 15 euro con consumazione. Il "Boys" è sempre aperto dal lunedì alla domenica escluso il martedì sempre dalle 23 alle 6. Ampia disponibilità per feste di compleanno e addii al celibato. Info per prenotazioni tavoli o feste: 0444.960737 - info@boysvicenza.com - 347.2102067.

Note biografiche su Beatrice Reyes: è un affermata artista nel panorama erotico italiano ed europeo. Nel 2009 è stata il personaggio principale di un calendario di nudo artistico, che grazie al particolare successo ottenuto in termine di vendite suscitò la curiosità del guru del porno "Made in Italy", Riccardo Schicchi, che da subito la chiamò a far parte della sua agenzia "Diva Futura". Agli inizi della sua carriera ha girato qualche film di "soft porno" sempre con Schicchi, realizzando alcuni lesbo show. Nel 2010 sotto l’egida dello stesso Riccardo Schicchi, partecipò al calendario “Diva Futura 2010” e divenne prepotentemente un volto assai noto dei vari network televisivi a programmazione erotica, nonché fu ospite di trasmissioni sulle varie reti generaliste a diffusione nazionale come su Mediaset “Ciao Darwin” e “Le Iene” e su Rai Due “Mondo della Notte”. Nel 2013 è stata eletta grazie al voto di circa seimila persone la sexy star più amata e desiderata dal popolo italico della notte.

