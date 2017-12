La pornostar Tera Patrick come madrina Calendario Boys 2018

Giovedì 7 dicembre dalle 23 alle 6 la pornostar internazionale Tera Patrick sarà la madrina speciale del Calendario Boys 2018 per un appuntamento da non perdere per i fan della attrice hard americana, che firmerà con disponibilità tutti i calendari a richiesta dei clienti. Il locale vicentino, tra i punti di riferimento nel Nord Est come longeva attività fin dal 1995 e sorattutto come eterogenea offerta nell'adult entertainment, è stato premiato addirittura come miglior locale 2016 del settore lap dance.

Dopo aver messo il suo sigillo prezioso sui calendari, Tera Patrick, diventatata quasi un abituè del Boys copo le due ospitate del 25 marzo e del 27 settembre, rimarrà nel locale per brindare all'evento con bollicine, dolci e panettone a disposizione di tutti per poi forse estrarre dal cilindro l'ultima sorpresa della serata magari con un piccolo show come augurio di buon Natale ai suoi numerosissimi fan, che sicuramente arriveranno da tutto il Nord Italia e non solo.

Prima e dopo la presentazione ufficiale del calendario con la pornodiva più famosa al mondo, durante la serata si alterneranno sul palco oltre 30/35 ballerine & sexy girl con topless ogni 15 minuti nel classico American Tour oltre a consumazioni e privè con i clienti. Ampia disponibilità per feste di compleanno e addii al celibato per qualsiasi tipo di compagnia con tavolini riservati a bordo pista e una grande scelta tra champagne ed etichette vinicole.

Il Boys di Vicenza in viale dell'Oreficeria 68 (zona industriale a 200 metri dalla Fiera - uscita autostradale Vicenza Ovest), è sempre aperto tranne il martedì (giorno settimanale di chiusra). Ingresso a 15 euro.

Infoline per prenotazioni tavol/feste: 0444.960737 - 347.2102067. Per aggiornamenti: www.boysvicenza.com - www.facebook.com/BOYS-Vicenza-134036697202154/