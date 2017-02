La pornostar romena Valeria Borghese in esclusiva al "Nuovo Blu"

Sabato 18 febbraio dalle 22 alle 4.30 il locale di lap dance "Il Nuovo Blu" di Torri di Quartesolo in via Savona 20 ospiterà in esclusiva assoluta la pornostar Valeria Borghese per la prima volta a Vicenza con uno striptease mozzafiato a contatto con il pubblico. Prima e dopo lo spettacolo principale, 35 nuove show girl in topless ogni 15 minuti nell'American Tour. Le ballerine saranno disponibili per privè e consumazioni con i clienti dopo le loro performance. In consolle suonerà il dj e vocalist Francesco Giacomelli insieme al dj Nicola M. con sonorità house e commerciali. "Il Nuovo Blu" è sempre aperto da mercoledì alla domenica. Ingresso a 15 euro con consumazione. Ampia disponibilità per feste di compleanno e addii al celibato Per informazioni e prenotazioni tavoli: 346.1323824.

Biografia di Valeria Borghese: nata in Romania il 17 giugno 1986, inizia la sua carriera artistica in Italia, posando per calendari sexy-erotici e ballando in locali di lap dance e club prive' a Roma e provincia, dove tuttora si esibisce durante i fine settimana. Una "new entry" del mondo del porno, ma si e' gia' conquistata un posto d'onore sul podio italiano grazie alla sua naturale sensualita', alla morbidezza delle sue forme e al suo fascino, che e' un mix fra il mediterraneo e il fascino tipico delle donne dell'est. E' dal 2015 ufficialmente una delle contract-girl di FM Video e ha gia' girato piu' di venti scene diretta dal nuovo maestro dell'hard Francesco Mozart, a fianco di grandi performer maschili come Francesco Malcom, Cristian Devil, Luca Ferrero, Nando Colelli e Franco Roccaforte. Dotata di grande talento hard, la sua prima scena e' stata una DP!, nello short film hard ''Io e mia moglie alla SPA'' diretta appunto dal regista cult del momento Francesco Mozart. Una sua frase ''Vorrei essere l'angelo dei tuoi sogni piu' belli ed insieme il diavolo dei tuoi desideri pu' oscuri!''. Le sue misure: 92-60-90 - Altezza: 167 cm. - Peso: 57 kg.

