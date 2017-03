La pornostar più famosa del mondo Tera Patrick al "Boys" di Vicenza

Sabato dalle 23 alle 6 il locale di lap dance e topless bar "Boys" di Vicenza in via dell'Oreficeria 68 avrà il piacere di ospitare la pornostar americana Tera Patrick come special guest per uno spettacolo mozzafiato di striptease. La diva americana Linda Ann Hopkins Shapiro in arte "Tera Patrick", nota per la sua carnagione ambrata e i tratti asiatici, è l'unica modella al mondo ad aver posato per Playboy e Penthouse. E' una della attrici hard più famose e conosciute del mondo con ben 125 film porno girati all'attivo.E' alta174 cm per un peso di 64 kg. con occhi castani e capelli bruni. Le sue misure sono: 91-61-86. Prima e dopo lo show principale oltre 30 sexy girl in topless ogni 15 minuti a rotazione nell'American Tour. Ampia disponibilità per feste di compleanno o addii al celibato. Ingresso con prima consumazione a 15 euro. Il "Boys" è sempre aperto dal lunedì alla domenica (escluso il martedì). Info per prenotazioni feste o tavoli: 0444.960737 - 347.2102067.

TERA PATRICK: pseudonimo di Linda Ann Hopkins Shapiro (nata a Great Falls in U.S.A. 25 luglio 1976), è un'attrice pornografica, produttrice cinematografica e modella statunitense. Tera è figlia di madre thailandese e padre inglese di origine ebraica. La famiglia si è presto trasferita a San Francisco, California, dove Tera è stata cresciuta dal padre, poiché la madre è tornata poco dopo al proprio paese d'origine. All'età di 13 anni Tera è individuata da un talent scout mentre va a spasso indossando una maglietta di Ozzy Osbourne. Presto Tera firmerà un contratto con la "Ford Modeling Agency", lavorando per i cinque anni successivi come modella, nonostante incontrasse molte difficoltà nel trovare lavoro a causa dei propri tratti somatici eurasiatici. Posto termine alla propria carriera di modella, Tera si dedica anima e corpo agli studi di microbiologia. Dopo il diploma lavora come infermiera, pur rimpiangendo i tempi nei quali posava di fronte ad una macchina fotografica. Abbandonato il nuovo lavoro, Tera torna a posare, questa volta nuda, e ciò la porta ad approdare all'industria dell'hard. Nel 1999 Tera è la protagonista della pellicola di "Andrew Blake Aroused". Nasce così la sua fama grazie alla quale compare sulle riviste di Playboy e Penthouse dove diventa "Pet of the month" e viene selezionata come "Pet of the year". Tera è tentata dall'idea di abbandonare l'industria nel 2000, ma l'offerta di un contratto in esclusiva con "Digital Playground" la induce a rimandare la decisione di abbandonare. Il primo lavoro sotto il nuovo contratto, il DVD interattivo "Virtual Sex with Tera Patrick", rimane agli annali come il suo lavoro più eccitante. Nel 2005 Tera Patrick e Evan Seinfeld, ex cantante della band alternative metal Biohazard, con cui si è sposata nel 2004, aprono la casa di produzione "TeraVision". Nel 2007 lancia la propria linea di lingerie Mistress Coture. Dopo aver divorziato nel 2013, Tera ha ripreso a lavorare per la casa di produzione Vivid.

Riconoscimenti a Tera Patrick: 2007 F.A.M.E. awards Favorite Female Starlet - 2006 FHM 100 Sexiest Women - 2006 VH1's Top 40 Hottest Rockstar Girlfriends & Wives - 2006, 2005, 2004 FOXE Fan Favorite - 2005, 2004 Genesis Magazine Pornstar of The Year - 2002 Runner-up Penthouse Pet Of The Year - Playboy Covergirl (Along with Dasha and Kira Kener) - Star Of Playboy Nightcalls 411 - 2002 Hustler Honey - 2001 XRCO Awards - "Best New Starlet" - 2001 Genesis Magazine - "Best New Cummer" - 2001 AVN Award - "Best New Starlet" - 2000 Hot D'Or (Cannes Film Festival) - "Best New Starlet".

