La pornostar Perla Chantal al "Cenerentola" di Fara Vicentino

Venerdì 10 e sabato 11 marzo dalle 23 alle 5 il locale "Cenerentola Club" di Fara Vicentino in via Astico 61 ospiterà la pornostar Perla Chantal per uno spettacolo bollente di striptease. L'artista è una della attrici hard più conosciute nel mondo dei film porno con numerose pellicole all'attivo. Diverse le apparizioni tv, come nell'edizione di "Ciao Darwin 7" su Canale 5 nella puntata "Resurrezione" nel gruppo del "Virtuale" e nella trasmissione "Vizi Privati" su Rete Brescia con Maurizia Paradiso. E' spesso presente nelle maggiori fiere erotiche italiane, come "Garda Sex" e "Bergamo Sex". Attualmente si esibisce nei migliori locali di tutta Italia durante i weekend, quando i suoi impegni lavorativi glielo consentono. Prima e dopo lo show principale, animazioni e privè con le sexy girl. In consolle selezioni musicali house & hip hop. Servizio "American & Wine Bar" e "Relax Room". Ampia disponibilità per feste di compleanno e di laurea e per addii al celibato. Ogni weekend ci sarà il giro pasta gratuito per tutti soci a fantasia dello chef. Il "Cenerentola Club" è sempre aperto dal mercoledì al sabato a partire dalle 23. Entrata riservata ai soci Fenalc. Per informazioni e prenotazioni tavoli: 377.9950479.

