La pornostar Martina Gold al "Kiss & Kiss" di Vicenza

Venerdì 3 e sabato 4 marzo dalle 23 alle 5 il locale di lap dance e sexy disco "Kiss & Kiss" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 11 ospiterà in esclusiva la pornostar Martina Gold per uno spettacolo bollente a contatto con il pubblico. Prima e dopo lo show principale striptease e lap dance con le sexy girl in topless a rotazione ogni 15 minuti nell'American Tour oltre ai privè e alle consumazioni insieme alle ballerine del locale per i clienti. "Happy Hour" a 10 euro dalle 22.30 alle 23.30. Ingresso con consumazione: 15 euro. Il "Kiss & Kiss" è sempe aperto dal martedì alla domenica (chiuso solo il lunedì). Ampia disponibilità per addii al celibato, feste di compleanno e ricevimenti di laurea con spettacoli speciali per il festeggiato. Il pacchetto "addio al celibato" per compagnie di più persone comprende anche una posizione privilegiata in uno dei tavoli Vip con sconti speciali su bottiglie di vini, champagne e distillati. Infoline per prenotazioni tavoli o feste: 0444.563966 - 347.9640841 - kisskissvicenza@gmail.com.

Martina Gold, nata il 28 gennaio 1985 (altezza 170 cm. e peso 56 kg), è una pornostar dalla bellezza mediterranea con occhi e capelli neri, che si è molto affermata sia in Italia che all'estero grazie alla partecipazione a varie pellicole hard. Martina oltre ad essere attrice porno e' anche produttrice. Ha prodotto e interpretato il suo film "La Bambola del Sesso". Attualmente si esibisce in "live show" in giro per la penisola italiana. Ha partecipato anche alla trasmissione "Ciao Darwin" su Mediaset.

ELENCO LAP DANCE