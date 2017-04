La pornostar dei "reality hard" Sofia Bellucci all'Elusive di Bassano del Grappa

Venerdì 7 aprile dalle 23 alle 4 il locale di lap dance "Elusive" di Bassano del Grappa in via Guariento 37 (zona Marchesane) ospiterà la pornostar Sofia Bellucci per uno striptease bollente. L'artista marchigiana, nata in una famiglia dai semplici e rigidi valori, ha intrapreso dal 2011 la carriera del mondo hard, esordendo con il film "Segni Particolari: Bellissima". Prima e dopo lo show principale, grande lap dance con topless delle sexy girl a rotazione nell'American Tour ogni 15 minuti. Le ballerine del locale saranno disponibili per i privè e le consumazioni con i clienti. Venerdì e sabato in console dj set by LorenzoSpeed from "Amore Radio Show" (in onda su "Radio Gamma 5" ogni seconda, quarta e quinta domenica del mese). Ampia disponibilità per addii al celibato, feste di compleanno e di laurea con pregiate bottiglie di champagne e le migliori etichette vinicole. Ingresso con consumazione: 8 euro (giovedì e domenica) - 15 euro (venerdì e sabato). Orari: martedì, mercoledì e domenica dale 21 alle 2; venerdì e sabato dalle 23 alle 4. Info per prenotazioni tavoli o feste: 393.4532707.

SOFIA BELLUCCI: la sua passione per l’eros, forte sin dall'adolescenza, si sviluppò in seguito al trasferimento a Roma per gli studi di Giurisprudenza, quando cercò un lavoro per unire l’utile al dilettevole. Conobbe in un locale molto in voga della capitale il noto regista di film porno Guido Maria Ranieri, con cui dopo un provino superato con successo, ha girato il suo primo film da protagonista "Segni Particolari: Bellissima". Cominciata la sua carriera con grande successo, si è preso un periodo di pausa, pensando di aver trovato l’amore, ma ora è tornata nuovamente single, rientrando nel mondo dell’hard più carica che mai. Tra i suoi film più conosciuti da segnalare: "Hardpop" e "La Banda della Lecca Lecca". Tra i video girati più venduti si ricordano: "Il Grande Bordello", "'L'Isola dei Depravati" e "La Trombola di Capodanno".

