La pornostar ceca Little Caprice al "Kiss & Kiss" di Vicenza

Sabato 14 gennaio dalle 22.30 alle 4 il locale di lap dance "Kiss & Kiss" di Vicenza in Vecchia Ferriera 11 (zona industriale - uscita casello autostradale Vicenza Ovest) ospiterà la pornostar Little Caprice per uno striptease mozzafiato a contatto con il pubblico. Little Caprice, nome d'arte di Markéta Štroblová, nata a Brno il 26 ottobre 1988, è un'attrice hard di nazionalità ceca. Ha iniziato la sua carriera come modella e nel 2008 entra nel settore del porno, girando ben oltre 100 film per adulti nella sua carriera. Nel 2011 è stata ricoverata in ospedale per insufficienza renale grave, dovuto al malfunzionamento di uno dei due reni. Ha una sorella gemella di nome Lucy. Durante tutta la notte si alterneranno prima e dopo il principale spettacolo le sexy girl in topless a rotazione nell'American Tour oltre ai privè. Ingresso con consumazione: 15 euro. Il "Kiss & Kiss" è sempre aperto da martedì alla domenica (chiuso il lunedì). Ampia disponibilità per feste di compleanno o addii al celibato. Info per prenotazioni tavoli o feste: 0444.563966 - 347.9640841.

