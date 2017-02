La pornostar amante dell'arte Vittoria Risi all'Elusive di Bassano del Grappa

Venerdì 17 febbraio dalle 23 alle 4 il locale di lap dance "Elusive" di Bassano del Grappa in via Guariento 37 (località Marchesane) ospiterà la pornostar Vittoria Risi con uno spettacolo bollente di striptease a contatto con il pubblico. Prima e dopo lo spettacolo principale si alterneranno show in topless delle ballerine del locale ogni 15 minuti nell'American Tour oltre ai privè. In console dj set by LorenzoSpeed from "Amore Radio Show" (in onda su "Radio Gamma 5" ogni seconda, quarta e quinta domenica del mese). Ampia disponibilità per addii al celibato, feste di compleanno e di laurea con pregiate bottiglie di champagne e le migliori etichette vinicole. Ingresso a 15 euro con consumazione. Info per prenotazioni tavoli o feste: 393.4532707.

Note biografiche su Vittoria Risi (pseudonimo di Tiziana Zennaro): nata nell'isola di Pellestrina a Venezia il 3 novembre 1979, è un'attrice hard. Dopo il diploma d'Istituto d'arte e la laurea all'Accademia di belle arti, intraprende la carriera di agente immobiliare per diversi anni nella sua città natale, ma decide di abbandonare questo lavoro per dedicarsi alla pittura e all'attività di attrice pornografica. Dopo aver contattato il sito porno "Delta di Venere" nel 2006, Vittoria partecipa al Mi-Sex del 2007. Firma il primo contratto con la casa di produzione "MGR Communications", esordendo nel settore del cinema hard con la pellicola "Barcelona in Love" nel 2008. Il suo secondo film è "Le mie storie intime" e il terzo "Il piacere del peccato", girato a Santo Domingo, ottengono un grande successo di pubblico e critica. Nel 2010 interpreta Moana Pozzi nel film hard “I segreti di Moana” di Riccardo Schicchi, diventando sempre più conosciuta. Per la sua sensualità è stata definita la "Jessica Rabbit Veneziana". Nel 2011 partecipa anche alla 54^ edizione della Biennale di Venezia, posando nuda nell'installazione di Gaetano Pesce, opera facente parte del "Padiglione Italia", curato da Vittorio Sgarbi.

