La pornodiva più amata dagli italiani Roberta Gemma al "Nuovo Blu"

Dopo aver festeggiato il suo compleanno sabato 17 dicembre, sabato 29 aprile dalle 22 alle 4.30 torna a grandissima richiesta la pornostar Roberta Gemma in esclusiva assoluta al locale di lap dance "Il Nuovo Blu" di Torri di Quartesolo in via Savona 20. La celebre attrice hard romana tra le più amate dagli italiani per le sue forme naturali e la sua bellezza procace si esibirà in uno striptease erotico in mezzo al pubblico. Prima e dopo lo spettacolo principale per tutta la notte le ballerine del locale si alterneranno nell'American Tour con topless ogni 15 minuti oltre ai privè e alle consumazioni con i clienti. Programma super di "New Erotic and Lesbo Show No Stop" con le sexy star del momento. Ogni fine settimana nuove ragazze da Ungheria, Repubblica Ceca, Romania, Asia e Sud America. Continua la promozione "Promo Privè 2x3": se fai 2 privè il terzo è gratis. In consolle suoneranno il dj e vocalist Francesco Giacomelli insieme al dj Nicola M. con sonorità house e commerciali. Ingresso a 10/15 euro con consumazione. Ampia possibilità di festeggiare compleanni, lauree e addii al celibato con le migliori bottiglie di champagne. "Il Nuovo Blu" è sempre aperto dal mercoledì alla domenica dalle 22 alle 4.30 (chiuso il lunedì e il martedì). Per informazioni e prenotazioni tavoli o feste: 346.1323824.

ROBERTA GEMMA: Floriana Panella, in arte Roberta Gemma (Marino di Roma, 15 dicembre 1980), è una delle più famose pornostar e showgirl italiane. Nata da umile famiglia, ha iniziato a lavorare come impiegata in un'impresa di pulizie della capitale. La svolta della sua vita avvenne nel 2003, quando Roberta Gemma si mise in luce dopo aver inviato delle foto artistiche, scattate dal fidanzato, al portale web Clarence con lo pseudonimo di Flory per partecipare al concorso per il calendario distribuito dal mensile "Max". I suoi scatti si diffondono presto nel web, conquistando numerosi ammiratori grazie al suo fisico statuario, che vanta una sesta misura di seno naturale. Subito dopo comincia ad esibirsi in spettacoli di striptease inizialmente solo a Roma (in locali come Diva Futura, Viva Las Vegas e Blue Moon) e in seguito in tutta Italia, diventando anche testimonial di linee telefoniche erotiche su Diva Futura e tv locali. Il suo esordio nel mondo del porno avviene grazie alla casa di produzione "Cento x Cento" tramite due film ("Vengooo...!" e "Lesbo Italia" entrambi al fianco di Roxana Ardi), specializzata nel settore porno semi-amatoriale. Il salto di qualità avviene nel 2006 quando viene contattata dalla casa produttrice "Sins Factory" (Pink'O), con cui esordisce con il film "The Order" di Francesco Fanelli, per il quale viene premiata come miglior attrice esordiente all'Eroticline Awards 2006.

ELENCO DISCOTECHE

Gallery