"La Notte è Rosa": omaggio donna al "Casamia Easy Club" di Vicenza

Sabato 15 aprile dalle 22.30 alle 4 la discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commercio 17 presenta l'evento musicale "La Notte è Rosa" dedicata a tutte le donne con Enrico Sisma & Alice Fassina from Radio Peter Pan. Verrà proposta la situazione "Mi Cassa Es Tu Cassa", la nuova classifica di Radio Piterpan, condotta dal duo Sisma-Fassina con un pizzico di sana irriverenza con le 20 posizioni più ballate e ascoltate della settimana insieme ad un finale a sorpresa. Omaggio donna fino alle ore 1. Prezzi: 14 euro uomo e 10 euro donna dopo le ore 1. Per informazioni e prenotazioni: 342.8014166 - info@casamiaeasyclub.it.

