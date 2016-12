"La Notte di Natale": la regina della techno Magda Dj special guest al "Liv Club"

TUTTI GLI EVENTI DEL NATALE 2016 A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 25 dicembre dalle 23 alle 5 la discoteca "Liv Club" di Bassano del Grappa in contrà Gaggion Basso 11 presenta l'evento "La Notte di Natale" con lo special guest Magda Dj (pagina facebook) per una grande serata techno in collaborazione con "Overstreet". Per il terzo anno natalizio del locale la madrina d’eccezione sarà la top dj Magda (Perm), che suonerà in Main Room "Funktion One" insieme ai dj Max D. Blas (Altavox) e Lucio Cremasco (Overstreet). In Second Room "Turbo Sound" ci sarà la situazione "Overstreet Showcase" con i dj Giovanni Agugiaro, Niky Lake e M. Smith. Ingresso con consumazione: 15 euro entro la mezzanotte; 18 euro entro l'una; 22 euro dopo l'una. Tavoli a partire da 30 euro a testa. Infoline & tavoli: Samuele 349. 5012282 - Manuel 392.5835863.

Biografia di Magda Dj (pagina twitter): nata nel 1975 a Zywiec in Polonia e cresciuta a Detroit negli Stati Uniti, Magdalena Choinacka, in arte Magda, è una dj internazionale specializzata nella "minimal techno" e produttrice musicale, che ha assorbito subito le caratteristiche della scena underground nella cittadina americana. Comincia la sua luminosa carriera musicale nel 1996 con varie collaborazioni artistiche. Le sue principali produzioni: nel 2006 la compilation mix "E 'apparsa una Macchina Dancing",(Etichetta M_nus) composta da 72 tracce, tra i migliori album della stagione; nel 2009 "Tessuto 49" (Etichetta "Fabric" di Londra); nel 2010 "The Fallen Pagina" (M_nus). Attualmente si esibisce nei festival e nei migliori club house/techno del mondo. Per saperne di più: www.soundcloud.com/magda-official

