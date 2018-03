La Maratona di Pasqua - Il Clubbino

DOMENICA 1 APRILE 2018

Il Clubbino - Thiene (Vi)

dalle 18.00 alle 04.00

Presenta:

LA MARATONA DI PASQUA



Non perdere la Maratona di Pasqua al Clubbino

10 ore NO STOP dalle 18.00 alle 4.00 dove la musica sarà la vera protagonista!



INGRESSO GRATUITO



_________________________

Dalle 18.00 alle 20.00

nell'AMERICAN BAR con:



FREE BUFFET di Benvenuto

WARM UP Dj set

AMERICAN BAR Drinks



_________________________

Dalle 20.00 alle 04.00

La Maratona di Pasqua

musica & divertimento con:

ELIA M

( dalle 18,00 alle 21,00



Starwell DJ

( Dalle 21,00 alle 23.30)



LUCA B

( Dalle 23.30 alle 01.30 )



ANDREA MARTINI

( Dalle 01.30 alle 04.00 )



__________________

Official Partner:

Pollo Loco Thiene

Doppio Malto Thiene

Shana Shop Thiene

________________________

INFO LINE:



Cico: +39 347 6545359

Ricky: + 39 333 4195777

Massi: +39 338.9637207

Giovanni: +39 3407223783

_________________________

LOCATION:



Il Clubbino c/o Ex Discoteca X-SO Official

Ingresso dalla Birreria Doppio Malto Thiene.

Via San Giovanni Bosco, 132 - Thiene (Vi)