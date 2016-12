"La Maratona di Capodanno": free entry al "H2O Drink & Food" di Sandrigo

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 31 dicembre dalle 23 alle 10 del mattino il locale "H2O Drink & Food" di Sandrigo in via del Capitello 39 presenta l'evento "La Maratona di Capodanno" con un dopocena musicale di alto livello e con un cenone economico. Line Up con 6 top dj in consolle per tutta la notte fino all'alba: Alex China Enuncio - Enrico Andriolo - Eddy Billato - Smash - Mr. Arkin - Mr. Dalla. Selezioni musicali a 360 gradi dalla commerciale all'house fino al revival e all'hip hop. Durante la serata sono previsti gadget e sorprese in omaggio. Presenti zona fumatori, area relax e parcheggio custodito. La serata comincerà alle 18 con l'aperitivo e alle 21 con il "Cenone Low Cost" per il menù economico di San Silvestro (antipasti, 2 primi, 2 secondi con contorni, dessert oltre ad acqua, vini e caffè). Alla mezzanotte brindisi offerto per tutti. Una bottiglia di prosecco in omaggio alle compagnie di 6 persone. Ingresso gratuito per tutta la notte fino ad esuarimento posti. Costo cenone: 25 euro solo su prenotazione. Infoline per prenotazioni: 0444.658098 - 347.1019199.

ELENCO DISCOTECHE