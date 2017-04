la italodisco un genere musicale che consacra la musica anni 80 è sempre più in voga . da poco è uscita una compilation che ci permette di rivivere emozioni mai dimenticate. il vicentino george aaron è uno dei cantati più famosi dell'epoca.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Al Sio Café di Milano si è tenuta la presentazione della compilation "the best of Italodisco" alla presenza di artisti, djs e produttori.. Tra i molti artisti presenti Roberto Zanetti (Savage) , Albert One, Wishkey e George Aaron ,di Vicenza, riconosciuto tra i veri padri del genere per voce e talento con due brani , Somebody incisa con la band Video e She's a Devil, entrambi hits mondiali tra il 1983 ed il 1984 con milioni di copie vendute. A 5 anni dalla scomparsa di Severo Lombardoni 'Il Boss', la Self dedica un bellissimo ed esclusivo Box che contiene 24 Canzoni che hanno fatto 'La Storia' della Discomagic, l'azienda indipendente leader della distribuzione e produzione musicale Italiana durante tutto il periodo che ha operato: 1981 -1997. Per realizzare questo Box sono state selezionate oltre alle 24 canzoni tutte nel formato 'Extended Versions' anche una Bio di Severo e della Discomagic, una selezione di fotografie che raccontano i diversi periodi di vita di Severo Lombardoni, che vanno dalla sua giovinezza di cantante e leader di gruppi musicali locali passando per i momenti d'Oro vissuti, partendo dall'Italia ....fino ai confini del Mondo. 999 copie numerate che diventeranno in breve tempo uno dei prodotti più rari e ricercati dai collezionisti di tutto il Mondo Tra i produttori Raff Todesco (Time, Video, George Aaron e molti altri) Roberto Turatti (Den Harrow , Kim Lukas) . Serata di successo e pubblico delle grandi occasioni per riascoltare la musica italiana che ha fatto la storia della dance ed ancor oggi viene ampiamente presa ad ispirazione se non copiata dalle nuove generazioni di produttori ed artisti. Nella cmpilation, tra gli altri sono presenti brani di Den Harrow, Styloo, George Aaron, Video, Ryan Paris, P Lion, Dobe you, Corona, Black Box e molti altri.