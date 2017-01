La grande domenica di liscio al Nordest: "Alberto e I Murales"

Domenica 8 gennaio dalle 13 alle 18 e dalle 20.30 alle 2.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà l'orchestra "Alberto e I Murales" nella Sala Live per una grande giornata di liscio. Il complesso "Alberto e I Murales" ha un vasto repertorio con musica a 360 gradi: liscio, cumbie, balli di gruppo tradizionali e moderni, anni 60-70-80 e le più belle canzoni della musica italiana di oggi. Il gruppo originario di Ferrara ha pubblicato 3 album: "È bello il mio paese" (2013), "Era così" (2010), "Libero" (2012). Canzoni più popolari: "Django Kid" da "Libero" - "Scelgo Te" da "È bello il mio paese" - "La fine di una storia" da "Libero". Case discografiche: Fonola Dischi, Bernardi Records, Edizioni Caramba. Ingresso unico a 6 euro uomo/donna con consumazione.

