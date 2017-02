La fotomodella Eden Le Mal da "Ciao Darwin" in esclusiva al "Nuovo Blu"

Venerdì 10 e sabato 11 febbraio dalle 22 alle 4.30 il locale di lap dance "Il Nuovo Blu" di Torri di Quartesolo in via Savona 20 ospiterà in esclusiva assoluta la fotomodella Eden Le Mal per uno show mozzafiato. La modella e ballerina è diventata molto conosciuta per essere stata protagonista della prova di coraggio della quarta puntata di Ciao Darwin 7 su Canale 5. In tanti l'hanno notata per il look stravagante in "latex" (abiti in lattice), di cui dichiara essere una grandissima amante e con il quale ama posare ed esibirsi. Recentemente la star emergente delle passerelle italiane ha dichiarato approposito del "latex" su vanityvip.blogsport.it: "Voglio rilanciare questa moda, che ormai spopola negli States, qui in Italia, dove purtroppo ancora non riesce a prendere campo, quindi fotografi fatevi avanti!".

Prima e dopo lo spettacolo principale, 35 nuove show girl in topless ogni 15 minuti nell'American Tour. Le ballerine saranno disponibili per privè e consumazioni con i clienti dopo le loro performance. In consolle suonerà il dj e vocalist Francesco Giacomelli insieme al dj Nicola M. con sonorità house e commerciali. "Il Nuovo Blu" è sempre aperto da mercoledì alla domenica. Ingresso a 15 euro con consumazione. Ampia disponibilità per feste di compleanno e addii al celibato Per informazioni e prenotazioni tavoli: 346.1323824.

