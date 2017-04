La dea ungherese dell'eros Sofia Neri al "Nuovo Blu"

In occasione del weekend di Pasqua, venerdì 14 e sabato 15 aprile dalle 22 alle 4 il locale di lap dance "Il Nuovo Blu" di Torri di Quartesolo in via Savona 20 ospiterà in esclusiva assoluta la sexy star ungherese Sofia Neri per uno spettacolo mozzafiato di striptease. Prima e dopo lo show principale per tutta la notte le ballerine del locale si alterneranno nell'American Tour con topless ogni 15 minuti oltre ai privè. Ogni settimana nuove sexy girl da Ungheria, Repubblica Ceca, Romania, Asia e Sud America con disponibilità di stare in consumazione con i clienti. Continua il "Promo Privè 2x3": se fai 2 privè il terzo è gratis. In consolle suoneranno i dj Francesco Giacomelli e Nicola M. con sonorità house e commerciali. Il costo per l'entrata nel locale sarà di 10/15 euro. Ampia possibilità di festeggiare compleanni, lauree e addii al celibato con le migliori bottiglie di champagne. "Il Nuovo Blu" è sempre aperto dal mercoledì alla domenica dalle 22 alle 4.30 (chiuso il lunedì e il martedì). Per informazioni e prenotazioni tavoli o feste: 346.1323824.

SOFIA NERI: Miss Danubio e Miss Ungheria 2012, la 28enne magiara ha fascino da vendere con un décolleté straripante. Modella, showgirl e sexy star, Sofia Neri vive da pendolare tra Treviso e Budapest, dove si divide tra lavoro e famiglia. Nella capitale ungherese vive tuttora la sua numerosa famiglia con ben sette fratelli. L'artista, nata proprio a Budapest e cresciuta nella zona di Buda, è diventata famosa nelle cronache rosa per il suo fidanzamento con il noto personaggio televisivo Andrea Diprè nel 2015, ma la loro relazione è finita. Ha in programma di fare un film sulla sua vita da dedicare a tutte le donne. Nel dicembre 2016 si è recata con l'ex Diprè in una casa di riposo per regalare alcuni pandori, ma la visita ha suscitato notevoli polemiche.

(nella foto in alto la sexy star Sofia Neri quando era fidanzata con Andrea Diprè)

