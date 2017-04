La dea polacca dell'hard Amandha Fox al Kiss & Kiss di Vicenza

IL PROGRAMMA HARD DEL WEEKEND NEI LOCALI HOT DI VICENZA E PROVINCIA

La dodicesima edizione dell'Isola dei Famosi ormai è andata in cantiere suscitando non poche polemiche rispetto al fatto legato all'assenza di personaggi importanti. Alessia Marcuzzi (alla sua terza isola consecutiva) durante le interviste rilasciate prima dell'inizio di questo format aveva pubblicamente dichiarato che questa edizione (sempre promossa dal duo Magnolia - Mediaset) doveva essere ricordata come quella della "rivoluzione" in quanto gli autori avevano previsto alcune novità nello svolgimento del gioco, nonchè per l'annunciata presenza sull'Isola dei primitivi di una vera star legata al mondo dell'adult entertainment.

DAL NO ALL'ISOLA DEI FAMOSI AL TOSCANA SEX 2017. Nulla di tutto ciò poi si è verificato, infatti non abbiamo visto nelle vesti di naufraga in Honduras intenta a mangiare noci di cocco oppure lische di pesce la tanto attesa e altrettanto pubblicizzata (da tutta la stampa e sui social) Amandha Fox, la quale però non si è data per vinta continuando il proprio corposo tour nei locali di lap dance, nei night club e nei privè di tutta Italia. Infatti dopo il no all'Isola dei Famosi, la "Venere Polacca" è stata subito grande protagonista del "Toscana Sex 2017" (9-11 marzo) come madrina dell'evento dedicato all'eros, organizzato dall'American Show di Lucca come un importante punto di riferimento nel mondo dell’adult entertainment con intrattenimenti provocatori, appositamente studiati per singoli e coppie.

KISS & KISS E NUOVA FICTION. Sabato 29 aprile p.v. "incendierà " il palco del KISS & KISS di via Vecchia Ferriera,11 a Vicenza). Dopo le serate "sold out" del 10 ottobre 2016 (vedi articolo la Venere Polacca), del 17 dicembre 2016 (vedi articolo l'Oscar del Porno 2015") e del 4 febbraio 2017 (vedi articolo la Pornostar Ambientalista), la pornodiva ritorna sempre in escusiva nel "Tempio dell'Eros Vicentino". Inoltre sta ultimando le riprese della fiction (no porno) dal titolo "Nuova Camorra" scritta e diretta dal regista partenopeo Max Bellocchio per conto della xtime.tv. Nei giorni scorsi fra le altre cose è uscita la prima scena adult sempre prodotta dalla xtime.tv.

AMANDHA FOX: "Non sono stata selezionata per essere una delle naufraghe di questa edizione 2017 dell'Isola delle Caverne - ha dichiarato la social pornostar - in primis perché non sono raccomandata, poi penso che gli autori oppure l'editore stesso avranno giudicato troppo ingombrante la presenza di una vera diva del cinema a tre X . Ed ancora tutti sono a conoscenza del fatto che Rocco Siffredi (già concorrente dell'edizione 2015 e presente come ospite sull'Isola anche in questa edizione) ha palesemente sponsorizzato (e successivamente ottenuto il lascia passare per l'Honduras) la propria adepta (tal Malena la pugliese), la quale è completamente priva di qualsiasi esperienza sui set porno . A questo punto mi chiedo come mai questo programma continui a chiamarsi l'Isola dei Famosi?".

A tal proposito a supporto di questa tesi della "Venere Polacca" anche il noto giornalista Nicola Porro conduttore del programma "Matrix" ( Canale 5 Mediaset ) ha dichiarato durante una conferenza stampa: " ... il gruppo di naufraghi che ha partecipato a questa dodicesima edizione è stato a mio parere una allegra compagnia di masochisti, che comunque tanto famosa quest'anno mi dicono non essere stata ... ". Ufficio Stampa Amandha Fox.

