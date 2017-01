La cena più glamour di Vicenza a "Villa Bonin"

In occasione dell'evento "Besame: All of Teams Edition", sabato 4 febbraio alle 21 la discoteca "Villa Bonin" di Vicenza in via del Commercio 39 (zona industriale - uscita casello autostradale Vicenza Ovest vicino alla fiera) organizza la cena più glamour del capoluogo berico in una location raffinata ed esclusiva con due menù a scelta tra pizzeria e ristorante. Il menù pizzeria comprende l'aperitivo di benvenuto al tavolo, giro pizza degustazione con selezione di pizze dello chef, birra o bibita e caffè. (al posto della pizza si potrà scegliere una delle insalatone o l'hamburger gourmet). Il menù ristorante prevede l'aperitivo di benvenuto al tavolo, l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini selezionati e caffè (a scelta l'aggiunta del primo con un sovrapprezzo di 5 euro). Entrambi i menù garantiscono l'accesso al locale da ballo nel dopocena. Menù Pizzeria: 22 euro. Menù Rsitorante: 28 euro uomo e 26 euro donna. Per informazioni e prenotazioni: 393.0123393 - info@villabonin.it.

