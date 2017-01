La cena danzante più raffinata del vicentino alla "Casa dei Gelsi"

Venerdì 13 gennaio alle 21 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 organizza la cena danzante più raffinata del vicentino nella barchessa del locale con vari menù da scegliere a seconda dei gusti. Dinner Live con Gianluca Indovino. Afterdinner con l'evento "Noi Che Gli Anni '90" con la migliore musica dal 1990 al 2000. Per informazioni o prenotazioni cena: 348.8819606 - 348.2258978 - 0424.561754 - info@lacasadeigelsi.it.

I Menù de "La Casa dei Gelsi":

MENU' PIZZERIA: Pizza, bibita, caffè a 20 euro

MENU' RISTORANTE a PROPOSTA (una scelta tra tre tipi di: antipasti, primi, secondi con contorni, dolci)

- Antipasto, Primo, Secondo e Dolce (Vino, Acqua, Caffè compresi) a 30 euro

- Antipasto, Secondo e Dolce (Vino, Acqua, Caffè compresi) a 25 euro

- Aperitivo con finger food servito al tavolo a 3 euro

MENU' ALLA CARTA (di Carne o di Pesce) con pezzi variabili a seconda delle portate

