La cena danzante più elegante di Vicenza al "Feel Club"

Venerdì 10 e sabato 11 marzo alle 21 ritorna la cena-evento alla discoteca "Feel Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 22 (zona industriale - uscita casello autostradale Vicenza Ovest) tra sapori, sorrisi ed emozioni in una location ricca di fascino ed eleganza. Due i menù proposti: pizzeria e ristorante. Il primo comprende aperitivo con buffet di benvenuto, pizza a scelta, bibita e caffè. Il secondo è composto da aperitivo con buffet di benvenuto, antipasto, secondo (carne o pesce) con contorni, dessert, caffè, acqua e vino. Entrambi i menù prevedono una caraffa offerta per iniziare nel migliore dei modi il dopocena. Venerdì 10 e sabato 10 marzo è previsto l'evento "Ladies Night Out Weekend" con il dinner show by Francesco Capodacqua (venerdì) e il dinner live by Nicola Bozzetto. Cena + Ingresso: 23 euro uomo e 21 euro donna per il menù pizzeria; 28 euro uomo e 26 euro donna per il menù ristorante. Infoline per prenotazioni 338.9637207.

