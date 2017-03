La cena danzante più elegante del bassanese alla "Casa dei Gelsi" di Rosà

Venerdì 10 marzo alle 20 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 organizza la cena danzante più elegante del bassanese nella barchessa del locale con il dinner live di Gianluca Indovino. Si potranno scegliere 4 menù: pizzeria, 2 ristorante a proposta e alla carta. A partire dalle 23.30-24 ci sarà il dopocena musicale con l'evento "Pinky Club Ladies Night". Costo: Menù Pizzeria 20 euro - Menù Ristorante 25/30 euro - Menù alla Carta con prezzi variabili. Per informazioni o prenotazioni: 348.8819606 - 348.2258978 - 0424.561754.

I menù della serata:

MENU' PIZZERIA: Pizza, bibita, caffè a 20 euro

2 MENU' RISTORANTE a PROPOSTA (una scelta tra tre tipi di: antipasti, primi, secondi con contorni, dolci):

- Antipasto, Primo, Secondo e Dolce (Vino, Acqua, Caffè compresi) a 30 euro

- Antipasto, Secondo e Dolce (Vino, Acqua, Caffè compresi) a 25 euro

- Aperitivo con finger food servito al tavolo a 3 euro

MENU' ALLA CARTA di Carne o di Pesce con prezzi variabili a seconda delle portate

