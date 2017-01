La "Cena Cantata" più famosa e raffinata del vicentino alla "Casa dei Gelsi"

Venerdì 27 gennaio alle 20 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 presenta la classica "Cena Canata" in compagnia di Gianluca Indovino con musica ed animazione. Saranno disponibili un menù pizzeria, due menù ristorante a proposta e il menù alla carta di carne o di pesce. A seguire il grande dopocena musicale con l'evento "Cortina Cortina" con lo special guest performer Thorn. Prezzi: Menù Pizzeria a 20 euro - Menù Ristorante a 25/30 euro - Menù alla Carta a costo variabile. Dopocena: ingresso con consumazione obbligatoria. Per informazioni o prenotazioni: 348.8819606 - 348.2258978 - 0424.561754.

I quattro menù della serata:

MENU PIZZERIA: Pizza, bibita, caffè a 20 euro

2 RISTORANTE a PROPOSTA (una scelta tra tre tipi di: antipasti, primi, secondi con contorni, dolci)

- Antipasto, Primo, Secondo e Dolce (Vino, Acqua, Caffè compresi): 30 euro

- Antipasto, Secondo e Dolce (Vino, Acqua, Caffè compresi): 25 euro

- Aperitivo con finger food servito al tavolo: 3 euro

MENU ALLA CARTA di Carne o di Pesce: prezzi variabili a seconda delle portate

