La cena cantata più esclusiva del vicentino alla "Casa dei Gelsi"

Venerdì 17 febbraio alle 20 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 propone la "Cena Cantata" nella location più raffinata del bassanese insieme all'animazione dii Gianluca Indovino. A disposizione 4 tipi di menù: pizzeria, due ristorante a proposta e alla carta oltre all'aperitivo facoltativo con finger food. Dalle 23 scatterà il dopocena musicale con l'evento "Tutti Frutti Tutti Giusti". Costo: Menù Pizzeria 20 euro - Menù Ristorante 25/30 euro - Menù alla Carta con prezzi variabili. Per informazioni o prenotazioni: 348.8819606 -348.2258978 - 0424.561754.

I menù della serata:

MENU' PIZZERIA: Pizza, bibita, caffè a 20 euro

2 MENU' RISTORANTE a PROPOSTA (una scelta tra tre tipi di: antipasti, primi, secondi con contorni, dolci)

- Antipasto, Primo, Secondo e Dolce (Vino, Acqua, Caffè compresi) a 30 euro

- Antipasto, Secondo e Dolce (Vino, Acqua, Caffè compresi) a 25 euro

Aperitivo con finger food servito al tavolo a 3 euro

MENU' ALLA CARTA di Carne o di Pesce con prezzi variabili a seconda delle portate

