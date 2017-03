La "Cavallona Più Famosa d'Italia" Ramona Pepe al "Nuovo Blu"

Venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile dalle 22 alle 4.30 il locale di lap dance "Il Nuovo Blu" di Torri di Quartesolo in via Savona 20 ospiterà in esclusiva assoluta la sexy star Ramona Pepe per uno show erotico di striptease in mezzo al pubblico. L'artista, conosciuta dai suoi numerosi fan con l'appellativo di "Cavallona più famosa d'Italia", è stata prescelta come una delle 4 quadrine alla Fiera Erotica di Bolzano nello scorso novembre. Ha da poco aperto il suo sito internet personale con immagini, video e date dei suoi spettacoli in giro per la penisola italica. Prima e dopo l'attrazione principale per tutta la notte le ballerine del locale si alterneranno nell'American Tour con topless ogni 15 minuti oltre ai privè e alle consumazioni con i clienti. Programma super di "New Erotic and Lesbo Show No Stop" con le sexy sttar del momento. Ogni fine settimana nuove ragazze da Ungheria, Repubblica Ceca, Romania, Asia e Sud America. Continua la promozione "Promo Privè": se fai 2 privè il terzo è gratis. In consolle suoneranno il dj e vocalist Francesco Giacomelli insieme al dj Nicola M. con sonorità house e commerciali. Ingresso a 15 euro con consumazione. Ampia possibilità di festeggiare compleanni, lauree e addii al celibato con le migliori bottiglie di champagne. "Il Nuovo Blu" è sempre aperto dal mercoledì alla domenica dalle 22 alle 4.30 (chiuso il lunedì e il martedì). Per informazioni e prenotazioni tavoli o feste: 346.1323824.

