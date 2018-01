L'ex show girl Sylvie Lubamba al Cà di Dennis

Sabato 13 gennaio dalle 22 alle 4 il CDD - Cà Di Dennis di Vicenza in via Zamenhof 423 ospiterà in esclusiva l'ex show girl Sylvie Lubamba, nata a Firenze il 29 febbraio 1972 (ex Miss Toscana 1992 e prima concorente di colore tra le finaliste di Miss Italia nello stesso anno, venendo poi squalificata per alcune pose di nudo in un servizio fotografico).

CARRIERA SYLVIE LUBUMBA. L'appariscente modella di origini congolesi, conosciuta al pubblico giovanile e non per aver lavorato alle trasmissioni Mediaset Guida al Campionato con Alberto Brandi (1998), Markette con Piero Chiambretti (2004) e il reality show La Talpa (2005), raggiunse un alto tasso di popolarità non solo per le sue forme giunoniche ma anche per molti gossip sulle sue frequentazioni altolocate.

LA SERATA AL CDD - CA' DI DENNIS. Oltre alla famosa soubrette, disponibile per foto ed autografi, in consolle ci sarà il dj set by Mike selezioni musicali trap/hip hop/reggaeton. Info e prenotazioni feste/tavoli: 380.1545229 Dennis - 348.8447767 Mike - 345.8222853 Yama.

VICENDE SYLVIE LUBUMBA (fonte citazioni da www.wikipedia.org). A causa delle note vicende giudiziarie, che l'anno coinvolta dal gennaio 2006 in poi, Sylvie è diventata di nuovo una donna libera proprio il giorno di Natale 2017 dopo aver scontato una pena di 3 anni e 4 messi di carcere in seguito all'arresto del 7 agosto 2017 per uso indebito di carte di credito intestate a vari personaggi facoltosi. Tornò alla ribalta della cronaca nazionale anche il 2 aprile 2015, quando Papa Francesco le fa la lavanda dei piedi tra altri detenuti durante la Messa in Coena Domini, celebrata nel carcere di Rebibbia a Roma.

