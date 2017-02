L'ex pornostar animalista Elena Grimaldi al "Kiss & Kiss" di Vicenza

Sabato 18 febbraio dalle 22.30 alle 5 il locale di lap dance "Kiss & Kiss" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 11 ospiterà l'ex pornostar Elena Grimaldi per uno striptease mozzafiato a contatto con il pubblico. Elena Grimaldi, nome d'arte di Elena Borromeo (nata a Brescia il 2 aprile 1983), è un'ex attrice pornografica italiana. Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo, esibendosi nella lap dance in un locale notturno della sua città natale per quattro anni. Entra nel cast del programma televisivo "Sexy Bar", per poi approdare al "Misex", attraverso il quale passa al cinema hard. Il suo primo film pornografico è "Guardami" (La mia prima volta) diretto da Silvio Bandinelli nel 2006. Nel 2007 interpreta con successo "Mucchio Selvaggio" con regia di Matteo Swaitz. Sempre nello stesso anno recita in "Scatti e Ricatti", film ispirato al caso Corona, in cui l'attrice interpreta il personaggio di Alessia Grimaldi insieme a Franco Trentalance e Omar Galanti. Nel 2010 si ritira dal cinema hard dopo aver girato una ventina di film porno. Oltre ad essere una grande protagonista dello spettacolo erotico, Elena Grimaldi è anche una nota attivista animalista. E' sposata con il dj Alessandro Villari.

