L'ex diva del porno Valeria Visconti al "Kiss & Kiss" di Vicenza

Sabato 28 gennaio dalle 22.30 alle 4 il locale di lap dance "Kiss Kiss" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 11 ospiterà l'ex pornostar Valeria Visconti per uno speciale show di striptease a contatto con il pubblico. Valeria Visconti è un'ex famosa attrice hard italiana, nata a Urbino (PU) nelle Marche il 4 maggio 1970 (altezza 1.60 per 55 chili), che viene richiesta da molti locali in tutta Italia per spettacoli erotici oltre ad aver partecipato come protogonista a varie pellicole pornografiche. Debutta nel mondo del porno con Riccardo Schicchi e vanta addirittura un film con il celebre attore hard Rocco Siffredi in uno delle sue ultime apparizioni prima del ritiro dalle scena porno girate con "Diva Futura". Appassionata di musica fin da bambina, si iscrive al conservatorio G.Rossini di Pesaro per studiare il flauto e per suonare con l'orchestra del conservatorio. Valeria non girerà mai più film porno, ma i suoi fan potranno continuare a vederla durante le sue esibizioni in giro per la penisola italiana, dove si spoglia, ballando e mostrando non solo il suo fantastico corpo, ma anche tutta la sua sensualità tipicamente mediterranea con occhi e capelli neri. Prima e dopo lo show principale si alterneranno spettacoli di striptease e lap dance con le sexy ballerine in topless a rotazione ogni 15 minuti nell'American Tour oltre ai privè e alle consumazioni insieme alle ragazze del locale per i clienti. "Happy Hour" a 10 euro dalle 22.30 alle 23.30. Ingresso con consumazione dopo le 23.30: 15 euro. Il "Kiss Kiss" è sempe aperto dal martedì alla domenica (chiuso solo il lunedì). Ampia disponibilità per addii al celibato, feste di compleanno e ricevimenti di laurea con spettacoli speciali per il festeggiato. Il pacchetto "addio al celibato" per compagnie di più persone comprende anche una posizione privilegiata in uno dei tavoli Vip con sconti speciali su bottiglie di vini, champagne e distillati. Infoline per prenotazioni tavoli o feste: 0444.563966 - 347.9640841 - kisskissvicenza@gmail.com.

